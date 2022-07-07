Кваліфікація Ліги конференцій, 1-й раунд

Деррі Сіті – Рига – 0:2

Голи: Рамос, 41, Філіппов, 68

Вилучення: Сміт, 66 (Деррі Сіті, пряма червона)

7 липня стартував сезон Ліги конференцій. З-поміж багатьох матчів виділяємо поєдинок за участю Риги. З перших миттєвостей на полі з'явились Олександр Філіппов та Юрій Вакулко.

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Перший тайм завершився за переваги латвійців. Голом відзначився Габріель Рамос після результативної передачі українського форварда. Вже по перерві Філіппов забив і сам. Ауреліо вирвався з-під оборонців і віддав у центр штрафного, де сам стояв Олександр. Йому залишалось лише влучити у площину, що він успішно зробив.

Владлен Юрченко вийшов на поле на 76-й, але результативними діями не відзначався. Попри рахунок 2:0 на табло, гра була доволі рівною, але Деррі Сіті не реалізував свої нагоди. Матч-відповідь відбудеться 14 липня у Латвії.

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Гол Філіппова: