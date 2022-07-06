Вихованець футбольного клубу Львів Петро Гаврилів загинув у зоні бойових дій, повідомляє прес-служба Львівської асоціації футболу.

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21-річний воїн був студентом 5-го курсу "Львівської політехніки".

До слова, Гаврилів виступав за аматорські команди Львівщини. Зокрема, встиг пограти за Ниву-Кордію (Жовтанці), Динамо-Сокіл (Рясне-Руське) та Камулу (Романів).

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