Асистент головного тренера пітерців Анатолій Тимощук, схоже, не пам'ятає про війну Росії проти України.

На Росії Зеніт та Спартак розіграли Суперкубок. Перемогу в поєдинку грандів окупантів святкували "синьо-біло-блакитні" з розгромним рахунком – 4:0.

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Колектив із Санкт-Петербурга очікувано влаштував гучне святкування перед глядачами разом із непотрібним нікому, окрім росіян, трофеєм. З гравцями радів і Анатолій Тимощук, який вкотре підтвердив статус головного футбольного зрадника України.

Нагадаємо, колишній гравець нашої національної збірної продовжує зберігати мовчання й працювати з окупантами на 136-й день повномасштабної війни Росії проти України.

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