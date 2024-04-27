Третя команда іспанського сезону приїхала переривати свою серію виїзних провалів, що налічувала 5 поспіль поразок. Матч, як і онлайн-трансляція Лас-Пальмас – Жирона на "Футбол 24", стартував о 15:00. Уже на старті зустрічі Молейро заробив неоднозначний пенальті. VAR порадив головному рефері переглянути повтор, але той залишився при своєму. Гассаніга потягнув 11-метровий від Сандро Раміреса, який на початку своєї кар'єри встиг виграти з Барселоною Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії.

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Покарання прийшло на 26 хвилині. Ще один екс-гравець Барси Ерік Гарсія заробив пенальті вже на користь Жирони. На жаль, Довбик прямолінійно покотив майже по центру. Це перший нереалізований пенальті для Артема в Іспанії. Пощастило, що Давід Лопес, який привіз 11-метровий на свої ворота, тут зіграв на добиванні. Довбик примудрився ще й жовту отримати за надто агресивні розмахування руками у спробі виграти позицію. Наприкінці ж першого тайму форвард збірної України не реалізував ще один стовідсотковий момент, у дотик пробивши вище після блискучої подачі Гутьєреса.

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Помітно, що Лас-Пальмас зовсім без форми – найгірша команда Іспанії за 10 турів виграла тільки раз і набрала 6 очок. На старті другої половини Ян Коуту заробляє другий пенальті для Жирони, бо захисники навіщось почали наступати на ноги у своєму штрафному. VAR чомусь знову попрохав Хорхе Фігероа Васкеса підійти переглянути повтори, але й тут суддя свого рішення не змінив. Довбик знову підійшов до 11-метрової позначки. Альваро Вальєс і тут вгадав, але цього разу снаряд прошмигнув надто швидко. Довбик забив уже 19 м'ячів за сезон, що на 2 більше, ніж у Беллінгема – найближчого переслідувача в битві за трофей Пічічі.

Artem DOVBYK alcanza los 19 goles esta temporada (34 partidos).

Supera los 18 goles marcados en una misma temporada de:

Jaume RIBERA – 1954/55 (3ª) – 20p

Josep RIBERA – 1955/56 (3ª) – 32p

Dani SARABIA – 1996/97 (3ª) – 33p

Albert GUERRERO-1998/99 (1ªCat)-33p

Chus MORCHÓN – 1970/71… pic.twitter.com/F67iQUwa2R — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) April 27, 2024

Екс-форвард СК Дніпро-1 став 5 в історії Ла Ліги, хто найшвидше забив свої перші 19 голів. Довбик, якого після заміни розцілували представники тренерського штабу, витратив 31 матч. До слова, очолює цей елітарний клуб Кріштіану Роналду, який встиг наколотити 19 м'ячів за 23 поєдинки. Повернувся після травми Віктор Циганков, який і замінив земляка на 69 хвилині. Жирона перейшла у зовсім економний режим і пропустила потужній дальній удар – Молейро ще й поперечину струсонув.

31 – Fastest players to reach 19 goals in LaLiga in the 21st century:



Cristiano Ronaldo – 23 appearances

Radamel Falcao – 24

Robert Lewandowski – 28

Júlio Baptista – 29

ARTEM DOVBYK – 31



Giant. pic.twitter.com/dnbaKWYLys — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2024

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