Металіст отримає солідну компенсацію за перехід Олександра Кучера на тренерський місток СК Дніпро-1, повідомляє Telegram-канал BurBuzz.

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За інформацією джерела, дострокове розірвання контракту з харків'янами коштуватиме "спортклубівцям" 1 млн доларів. Саме така клаусула була прописана в угоді з 39-річним коучем. Сума буде виплачена не одразу, а частинами.

Також тривають перемовини щодо гравців, які з дозволу харківського керівництва перебувають у таборі СК Дніпро-1. З ними, швидше за все, оформлять орендні угоди.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, наставник Металіста Олександр Кучер вже приєднався до СК Дніпро-1 у Словенії. Новим тренером харків'ян стане Олександр Призетко.

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