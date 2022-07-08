Динамо не мало наміру відпускати Цітаішвілі у Лех, хоч грузин і скористався правилом ФІФА, заморозивши свій контракт з киянами, повідомляє Meczyki.

Цітаішвілі офіційно перейшов у Лех

У такому разі поляки змогли б зареєструвати Гіо лише після 1 серпня. Лех бажав залучити грузина і на липневі матчі в єврокубках, а тому вирішив заплатити 100 тисяч євро Динамо, аби "біло-сині" дали згоду на відхід Цітаішвілі.

Нагадаємо, минулий сезон Георгій розпочав в оренді в одеському Чорноморці (15 матчів, 1 гол), а з початком війни перейшов у польську Віслу (7 матчів, 1 гол, 2 асисти). Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2025 року.

Лех переграв Карабах у матчі кваліфікації ЛЧ – екс-динамівець класно дебютував, а Цітаішвілі тренера не переконав