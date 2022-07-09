Нападник Руслан Фомін увійде до тренерського штабу, а Антон Поступаленко працюватиме у селекційній службі, інформує офіційний сайт харків'ян.

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Фомін повернувся у клуб 2 роки тому, коли він ще називався Металом. У минулому скороченому сезоні іменитий ветеран встиг провести 15 матчів і забити один м'яч. 36-річний нападник не оголошував про завершення кар'єри гравця, але нова роль у Металісті натякає саме на такий сценарій. Поступаленко ще до війни повісив бутси на цвях і готувався працювати скаутом.

Металіст буде одним з двох новачків УПЛ 2022/23, однак майбутнє клубу Олександра Ярославського покрите туманом. Віце-президент Євген Красніков і головний тренер Олександр Кучер незабаром повинні перебратися в СК Дніпро-1.

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