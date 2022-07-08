Кучер та Красніков / фото з відкритих джерел

Разом з Кучером до розташування СК Дніпро-1 прибули два помічники фахівця, повідомляє FCDNIPRO.COM.

Кучер покинув Металіст та вже приєднався до СК Дніпро-1 з кількома новачками, – журналіст

Також до команди приєднався опорник Едуард Сарапій. До цього журналіст Ігор Бурбас повідомляв про прихід Рибака, Пороха, Картушова та Горбунова.

Нагадаємо, дніпряни перебувають на порозі перебудови через неминучий перехід Ігора Йовічевіча у Шахтар. Нещодавно стало відомо, що віце-президент Металіста Євген Красніков та головний тренер харків'ян Олександр Кучер приєднаються до СК Дніпро-1.

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