Матч за Суперкубок України 2022 року не відбудеться, повідомив виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий у коментарі FanDay.

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Рішення прийнято у зв'язку з тим, що в сезоні 2021/22, який було достроково завершено через початок повномасштабної війни, не було визначено чемпіона і володаря Кубка.

Окрім того, проведення матчу в Одесі, де зазвичай відбувається битва за трофей, нині неможливе – Південну Пальміру щодня обстрілюють російські покидьки. До слова, Суперкубок не буде розіграно вперше за його 18-річну історію.

Нагадаємо, останнім переможцем турніру був донецький Шахтар, який у фіналі здолав Динамо з рахунком 3:0.

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