"Наскільки я знаю, на сьогоднішній момент Динамо не розглядає пропозицій щодо продажу футболістів. Вони виставили певні цінники, і якщо сума менша – вони навіть її не розглядають. Але це тільки до кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Якщо вдасться її пройти – це буде одна історія. Якщо ж не вдасться, то, я думаю, Динамо буде більш відкритим і буде легше ставитися до пропозицій, які надходитимуть щодо різних футболістів.

Наразі кияни чекають цієї кваліфікації Ліги чемпіонів. У разі неуспішної кваліфікації декілька гравців можуть залишити команду. Запрошення є, але вони не надто амбітні для самого Динамо", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, перший поєдинок 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче Динамо проведе 20 липня у Польщі. Матч-відповідь – за тиждень, 27 липня, у Стамбулі.

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