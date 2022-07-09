Опорний півзахисник Роман Саленко перебуває на перегляді в Динамо U-19, повідомляє Динамоманія.

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17-річний футболіст взяв участь у контрольному матчі проти Дружби, вийшовши на заміну після перерви.

До слова, минулий сезон він провів у вишгородському Діназі, який виступає у Другій лізі.

Нагадаємо, Саленко грав за Динамо з 1989 по 1992 роки, де у 101 поєдинку забив 28 голів. На ЧМ-1994 зумів забити збірній Камеруну 5 голів – цей рекорд за кількістю м'ячів в одному матчі досі не побитий.

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