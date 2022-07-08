Товариський матч

Легія – Зоря – 2:1

Голи: Жозуе, 44 (пен.), Младеновіч, 67 – Назарина, 26 (пен.).

Нереалізований пенальті: Жозуе, 39 (Легія)

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Українці могли пропустити вже на 7-й хвилині – суперник зі штрафного майстерного закручував м'яч у дев'ятку, але удар був трохи неточний. Поляки перші десять хвилин майже не злазили з воріт Зорі і лише дивом не забили. В середині тайму Мацапура ледь не привіз гол у свої ворота, коли помилився на виході після кутового, але фортуна знову була на боці "мужиків". Згодом він реабілітувався, встигнувши першим на м'яч після потенційного виходу сам на сам. За мить вже стійка врятувала Зорю від вірного гола.

На 25-й хвилині одна з нечисленних атак українців завершилась падінням Гладкого у штрафному і призначенням пенальті. Єгор Назарина майстерно поклав сферу у верхній кут. Контрвипад Легії у відповідь завершився ще одним пострілом у стійку. Згодом Батагов врятував свою команду, коли заблокував постріл суперника з меж штрафного.

Поляки не збавляли обертів і зуміли піти на перерву, відновивши статус-кво. Спочатку на 38-й хвилині суддя вказав на точку за підніжку Імерекова. Мацапура продовжив творити дива у рамці й, вгадавши напрямок удару, відбив м'яч і встиг накрити його собою. А от з другою спробою йому впоратись не вдалось. Кіпер Зорі за хвилину до свистка на перерву збив суперника і Жозуе зумів реабілітуватись і переграти українця (Дмитро знову вгадав напрямок польоту м'яча, але не зумів його зачепити у падінні).

Після відпочинку Данченка ледь не вбили у штрафному суперника після зіткнення, однак арбітр епізод проігнорував. Згодом Легія запорола два моменти: один удар пройшов повз ліву стійку, а інший – над поперечиною. Вищезгаданий Данченко огризнувся ударом здалека – неточно.

Патрік ван Леувен відреагував одразу чотирма замінами. Після чергового навісу Легії з кутового Мацапура кулаками вибив м'яч подалі і лише поперечина врятувала Зорю після добивання. На 67-й хвилині луганці пропустили вдруге – суперник накрутив нашого захисника на лівому фланзі, увірвався у карний майданчик і навісив на Філіпа Младеновіча. Серб головою елегантно перекинув сферу у сітку. На останні 20 хвилин місце у воротах зайняв Антон Жилкін – йому вдалось зберегти їх у недоторканості.

Поразка від Легії стала дебютною для нового наставника Зорі. До слова, колишній захисник луганців Джоель Абу Ханна, який нині виступає за польський клуб, вийшов на заміну на 71-й хвилині.

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