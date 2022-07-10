Івану Ордецю знадобилося багато часу, щоб покинути чемпіонат країни-окупанта. Навіть колишній захисник Шахтаря і збірної України, якому майже 5 місяців не заважала війна, покидає Росію.

Бохум на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 30-річного українця. Німці орендували захисника на сезон, скориставшись правилом ФІФА про призупинення контрактів гравців з російськими клубами.

Тимощук підтвердив статус зрадника і манкурта, святкуючи тріумф Зеніта у Суперкубку Росії

Ордець ще 3 роки тому перейшов з Шахтаря у московське Динамо вільним агентом. Центрбек весь цей час ігнорував тему війни на рідному Донбасі. Ситуація не змінилася і 24 лютого цього року. За понад чотири місяці повномасштабної війни Ордець фактично жодним чином не висловив свою позицію.

У його соцмережах за цей час з'явилося лише два дописи. Обидва ще наприкінці лютого. Перший – про те, що Іван нібито "усім серцем з Україною". Другий – про жахіття у його рідній Волновасі. При цьому жодного слова про окупантів та Росію як винуватців кровопролиття.

Ордець перестав потрапляти до складу московського Динамо, але це не завадило йому гучно відсвяткувати завершення сезону. Тепер захисник зі спокійною душею вирушив у Бохум, який у минулому сезоні фінішував на 13-й сходинці Бундесліги.

Втеча легіонерів, ізоляція від цивілізації, історичне падіння в рейтингу УЄФА – як загниває футбол окупантів