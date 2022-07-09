Віце-президент Металіста Євген Красніков припустив, на що будуть здатні дніпряни після його приходу у клуб.

"Ми ще не обговорювали завдання. Якщо Кучер прийме пропозицію, то й я прийму. Якщо нам скажуть виграти Лігу чемпіонів чи навіть боротися за цьогорічне чемпіонство, зрозуміло, що реалізувати це дуже складно, і навряд чи ми погодимося.

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А так – зробити команду та виступати в єврокубках, продемонструвати гарний результат, як мінімум боротися за третю сходинку. Потрібно віддати належне, зараз добре виступає Ворскла, Зоря. Не будемо враховувати гранди – Динамо та Шахтар, вони будуть головними конкурентами за чемпіонство. Навіть в таких умовах чемпіонат буде дуже цікавим", – сказав Красніков у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, наставник Металіста Олександр Кучер вже приєднався до СК Дніпро-1 у Словенії.

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