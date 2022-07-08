Товариський матч

Чарда (Словенія) – СК Дніпро-1 – 0:14

Голи: Довбик, 6, 16, 36, Лучкевич, 17, 38, Сарапій, 47, Громов, 49, 66, Соловйов, 61, Лебедєв, 64, 70, 83, Піхальонок, 78, 82

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СК Дніпро-1 провів перший товариський матч на зборах у Словенії. Суперником дніпрян був місцевий клуб Чарда з міста Март'янці – представник четвертого за силою дивізіону. Українці не пошкодували візаві, відвантаживши їм 14 (!!!) сухих голів. По хет-трику зробили Артем Довбик та Сергій Лебедєв, дублі на рахунку Валерія Лучкевича, Артема Громова та Олександра Піхальонка. Ще по м’ячу забили Едуард Сарапій та Максим Соловйов.

До слова, у складі дніпрян зіграли одразу п'ятеро футболістів Металіста – Сергій Горбунов, Владислав Рибак, Єгор Картушов, Богдан Порох та Едуард Сарапій. Раніше повідомлялось, що наставник харків'ян Олександр Кучер, якого сватають у СК Дніпро-1, сьогодні прибув до розташування команди у Словенії.

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