Український півзахисник Денис Олійник став гравцем Ворскли, повідомляє офіційний сайт полтавців.

"Моєю мрією завжди було повернутися до України": Олійник оголосив про від'їзд з фінської першості

35-річний футболіст підписав з "зелено-білими" угоду терміном на один рік і обрав собі футболку з номером 7.

Нагадаємо, Олійник – вихованець Динамо, за яке дебютував у 2004 році. Встиг пограти за київський Арсенал, охтирський Нафтовик, Металіст, Дніпро, нідерландський Вітесс, німецький Дармштадт, Десну та Геліос. Останнім його клубом був фінський Сейнайокі, за який у 84 матчах він забив 22 голи.

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