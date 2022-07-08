Бразильський форвард Марлісон офіційно приєднався до полтавської Ворскли та встиг забити за нову оманду.

Марлісон перебрався до Ворскли з бразильського Фігейренсе на правах оренди, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

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Бразилець вже встиг зіграти за Ворсклу в контрольному поєдинку проти польського Гурніка, відзначившись забитим голом. Українська команда в підсумку поступилась з рахунком 1:2.

Зазначимо, що Марлісон повернувся до Бразилії в квітні через початок війни в Україні. Більшу частину сезону 2021/22 він провів у Металісті 1925, зіграв 14 матчів в УПЛ та забив 5 голів.

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