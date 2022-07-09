Шахтар, бідкаючись через масовий безкоштовний відхід своїх легіонерів, сам намагається вкрасти тренера у одного з головних суперників в УПЛ.

Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч має виплатити штраф СК Дніпро-1 за передчасний відхід з команди, повідомляє Telegram-канал KDK.

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За інформацією джерела, саме такий пункт був прописаний в угоді зі "спортклубівцями". Сума клаусули становить 500 тисяч євро.

Нагадаємо, контракт Йовічевіча з дніпрянами був розрахований ще на один рік, однак Шахтар вирішив скористатися новим правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам (у тому числі тренерам УПЛ) призупиняти співпрацю з командами. Очікується, що 48-річний хорват найближчим часом буде оголошений новим тренером "гірників".

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