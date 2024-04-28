Українець фантастично адаптувався до вимог Ла Ліги і вже оформив 19 голів за каталонців. Артем Довбик є не тільки найкращим бомбардиром Жирони, а й вписав своє ім'я в клубну історію.

Гол і фейл Довбика з пенальті у відеоогляді матчу Лас-Пальмас – Жирона – 0:2

Український нападник забив більше голів за один сезон, ніж його попередники такі, як Ферран Коро, Дані Сарабія, Альберт Герреро, Хауме Рібера, Жозеп Рібера, Чус Морчон, які записали у свій актив по 18 голів, виступаючи за Жирону. А рекорд належить Крістіану Стуані, який оформив 21 гол протягом одного сезону за каталонців. У Артема є шанс наздогнати свого одноклубника, або ж побити його рекорд.

Нагадаємо, Довбик провів за Жирону 34 матчі у всіх турнірах. В його активі 19 голів та шість результативних передач.

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