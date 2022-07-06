Кияни визначились зі ще одним клубом, з яким зіграють під час міжсезонного збору.

Суперником Динамо у заключному контрольному матчі перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів стане Антверпен, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Зустріч команд відбудеться у п'ятницю, 15 липня, на домашній арені бельгійців – Босейлстадіон. Початок матчу – о 21:00 за Києвом.

До слова, гра з Антверпеном, як і всі міжнародні товариські матчі Динамо, пройде під гаслом "Match for peace" ("Матч за мир") і з благодійною метою. Виручені від продажу квитків кошти будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною Росії в Україні.

Прохід на стадіон буде лише за електронними квитками. Перепустки вартують від 5 до 12 євро (від 152 до 365 грн., – прим.).

Нагадаємо, 20 липня Динамо зіграє з Фенербахче у 2-му раунді кваліфікації найпрестижнішого євротурніру, а 27 липня у Стамбулі відбудеться матч-відповідь.

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