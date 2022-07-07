Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд може залишитись у Неймегені, повідомляє офіційний сайт нідерландців.

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25-річний хавбек виступав за представника Ередивізі на правах оренди і мав повернутися в Україну, однак у клубі хочуть продовжити угоду з киянами. У Неймегені планують скористатись новими правилами ФІФА через війну в Україні і перехопити гравця безкоштовно.

"Ми не повинні втрачати можливості взяти такого гравця, як Дуелунд, у київського Динамо безкоштовно. Це можливість, яка виникає через ситуацію в Україні і з якою можуть погодитися всі причетні до угоди", – заявив технічний директор Неймегена Тед ван Льовен.

Сам футболіст не горить бажанням повертатися в Україні і всіляко натякає нинішньому клубу, що почуває себе у ньому комфортно. Напередодні Міккел навіть оформив результативний дубль у товариському матчі з командою ДІО '30 Друтен. Неймеген переміг 7:0, а представник Динамо віддав ефектну гольову передачу і забив з пенальті.

До слова, трансфер данця за 4 млн євро виявився для Динамо провальним. Вінгер страждав від важких травм, через які за 3 роки награв за "біло-синіх" жалюгідні 26 матчів (3 голи). Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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