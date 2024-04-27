УАФ відкликала Михайличенка та Протасова з посад в органах УЄФА – відомо, хто замінить команду Павелка
Українська асоціація футболу повідомила про ротацію своїх представників в органах УЄФА.
У зв'язку зі значними кадровими змінами в низці національних асоціацій, УЄФА своїм циркуляром № 15/2024 від 28.03.2024 р. надав можливість асоціаціям оновити членство в комітетах та панелях УЄФА з метою оптимізації відповідного представництва та підтримки актуальної співпраці з питань, які мають вирішальне значення для діяльності та розвитку футболу.
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Враховуючи, що більшість представників України в комітетах та панелях УЄФА станом на сьогодні втратили посади в УАФ, Виконком УАФ на своєму засіданні 26 квітня вирішив відкликати наступних представників УАФ із органів УЄФА:
Андрія Павелка – із посад заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА та заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
Юрія Запісоцького – із посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
Вадима Костюченка – із посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;
Олексія Михайличенка – із посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;
Олега Протасова – із посади члена Комітету футболу УЄФА;
Володимира Генінсона – із посади члена Комітету стадіонів та безпеки УЄФА;
Андрія Бондаренка – із посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.
На вакантні місця Виконкомом УАФ призначив наступних представників:
президента УАФ Андрія Шевченка – заступником голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА;
першого віцепрезидента УАФ Павла Бойчука – членом Комітету ХетТрик УЄФА;
віцепрезидента УАФ Сергія Реброва – членом Комітету змагань національних збірних УЄФА;
віцепрезидента УАФ Олександра Шевченка – другим віцеголовою Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
президента Асоціації футзалу України Сергія Владико – заступником голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
голову Комітету професіонального футболу УАФ Олега Лужного – членом Комітету футболу УЄФА;
заступника генерального секретаря УАФ Віталія Данильченка – членом Панелі адміністративних експертів УЄФА.
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