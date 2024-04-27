Українська асоціація футболу повідомила про ротацію своїх представників в органах УЄФА.

У зв'язку зі значними кадровими змінами в низці національних асоціацій, УЄФА своїм циркуляром № 15/2024 від 28.03.2024 р. надав можливість асоціаціям оновити членство в комітетах та панелях УЄФА з метою оптимізації відповідного представництва та підтримки актуальної співпраці з питань, які мають вирішальне значення для діяльності та розвитку футболу.

УАФ вирішила відкликати місце України у виконавчому комітеті УЄФА – все, аби позбавити Павелка і Ко впливу

Враховуючи, що більшість представників України в комітетах та панелях УЄФА станом на сьогодні втратили посади в УАФ, Виконком УАФ на своєму засіданні 26 квітня вирішив відкликати наступних представників УАФ із органів УЄФА:

Андрія Павелка – із посад заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА та заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;

Юрія Запісоцького – із посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;

Вадима Костюченка – із посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;

Олексія Михайличенка – із посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;

Олега Протасова – із посади члена Комітету футболу УЄФА;

Володимира Генінсона – із посади члена Комітету стадіонів та безпеки УЄФА;

Андрія Бондаренка – із посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.

На вакантні місця Виконкомом УАФ призначив наступних представників:

президента УАФ Андрія Шевченка – заступником голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА;

першого віцепрезидента УАФ Павла Бойчука – членом Комітету ХетТрик УЄФА;

віцепрезидента УАФ Сергія Реброва – членом Комітету змагань національних збірних УЄФА;

віцепрезидента УАФ Олександра Шевченка – другим віцеголовою Комітету з ліцензування клубів УЄФА;

президента Асоціації футзалу України Сергія Владико – заступником голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;

голову Комітету професіонального футболу УАФ Олега Лужного – членом Комітету футболу УЄФА;

заступника генерального секретаря УАФ Віталія Данильченка – членом Панелі адміністративних експертів УЄФА.

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