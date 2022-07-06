Кількість клубів, які стартують у новому розіграші чемпіонату України, продовжує скорочуватись.

Тернопільська Нива може пропустити найближчий сезон у Першій лізі, повідомляє SportArena.

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У клубі продовжують приймати рішення щодо участі у новому чемпіонаті. Офіційно тернополяни озвучать свою позицію найближчими днями.

До слова, минулий сезон Нива Т завершила на п'ятій сходинці турнірної таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, через неможливість гарантувати безпечний тренувальний і змагальний процес на території Сумської області, яка і після звільнення щодня зазнає артилерійських обстрілів з території Росії, не братимуть участі у майбутній першості друголігова Вікторія і першоліговий Альянс.

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