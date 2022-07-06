Головний тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський розповів про свою участь у захисті столиці на початку російського вторгнення.

"Непростий період, серйозний виклик був у нашої країни. Я саме проживаю в Бучанському районі. Великою мірою за декілька днів ворог був біля Києва, тому довелося взяти зброю. Непрості часи були біля столиці, я був тут під час усіх цих подій.

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Досвід поводження зі зброєю був дуже давно, коли перебував у донецькому Шахтарі. Їздив у тир, стріляв з різних видів. Думав, що більше не візьму зброю в руки, але бачите…

Станом на сьогодні досі перебуваю в цій організації самооборони. Дай Боже, щоб ці події не повторилися. Хочеться, щоб взагалі якомога швидше настав мир в Україні та щоб ми повернули свої території", – сказав Єзерський у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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