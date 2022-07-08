Екс-наставник Миная Василь Кобін знайшов собі нове місце праці. 37-річний фахівець займатиметься спортивною частиною роботи у Металісті, повідомив Ігор циганик у програмі "Циганик LIVE".

Красніков назвав нового тренера Металіста, який замінить Кучера

Нагадаємо, харківський клуб перебуває на стадії серйозної реорганізації. У зв'язку з відходом Ігора Йовічевіча в Шахтар наставник "жовто-синіх" Олександр Кучер разом з Євгеном Красніковим переберуться в СК Дніпро-1.

До слова, Кобін у 2014 році на правах оренди з Шахтаря виступав за Металіст, провівши за харків'ян 9 матчів. З вересня 2021-го він залишався без роботи, після того як покинув закарпатський клуб.

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