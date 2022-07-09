"Коли я вперше почув, що дортмундська Борусія пообіцяла допомогти нашому стадіону, то це, звісно, надихнуло. Можу сказати, що зараз все впирається в результат бойових дій.

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Окрім Борусії, ми готуємо ще звернення. У мене є неформальні зв’язки з багатьма європейськими клубами. Конкретніше, Барселона. Чекаємо від них підтримки. Також Айнтрахт, готую для них лист. Чекаємо на діалог.

Я знаю, що Борусія зв’язувалася з міністерством. Я розмовляв з першим заступником Міністра, Сергієм Анатолійовичем Симоновим. Він підтвердив, що безпосередньо виходила Борусія по Чернігову. Навіть обговорювалися суми, але не хочу їх зараз називати. Там було підкреслено, що дортмундці обіцяли не побудувати новий стадіон, а допомогти в реконструкції", – сказав Волков у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, стадіон ім. Ю. Гагаріна бомбардували три ночі поспіль. Було знищено трибуни, туалети стадіону, пошкоджено газон, а глибина вирви від снарядів склала близько шести метрів. Окрім того була вщент знищена база Десни.

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