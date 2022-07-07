Захисник Шахтаря Маркос Робсон Сіпріано найближчим часом повернеться на батьківщину. Крузейро досяг угоди щодо оренди 23-річного футболіста, повідомляє UOL Esporte.

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Нагадаємо, останній сезон Сіпріано провів в оренді у Сьйоні, однак швейцарці не скористались правом викупу футболіста. Контракт бразильця з Шахтарем чинний до 30 червня 2023 року, тож Крузейро вирішив забрати Маркоса безкоштовно. "Лиси" планують орендувати гравця на рік (завдяки нововведенням ФІФА для легіонерів з УПЛ, які можуть призупиняти контракти зі своїми клубами), а потім підпишуть з ним, як з вільним агентом, повноцінну угоду.

До слова, Сіпріано перейшоу у Шахтар у липні 2018 року за 1 млн євро. Трансферна вартість футболіста залишилась без змін.

Крузейро після 16-ти турів йде у місцевій Серії В першим, випереджаючи найближчого переслідувача на 7 очок.

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