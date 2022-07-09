Повернення у Шахтар виглядає ледь не найкращим сценарієм для 26-річного хавбека, припускає Il Giorno.

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У лютому 2021-го Аталанта придбала гравця "гірників", але там Коваленко відверто не вразив, провівши лише кілька хвилин в одній грі. Попередній сезон він провів у оренді за Спецію, де також не виблискував – 1+4 у 27 матчах. Зараз півзахисник перебуває в таборі Аталанти, яка взагалі не розраховує на нього і шукає нові варіанти працевлаштування.

Бергамаски були готові знову домовлятися зі Спецією щодо річної оренди, проте повернення в Шахтар виглядає не менш цікаво. Донеччани масово втрачають легіонерів і могли б розглянути запрошення перевіреного Коваленка, який має великий досвід на міжнародній арені. Італійські журналісти відзначають чудові стосунки Аталанти з "гірниками", що могли б посприйти трансферу.

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