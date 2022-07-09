Кандидатура 25-річного українця знову активно розглядається на Емірейтс, стверджує Football London.

Жезус забив через 90 секунд після дебюту за Арсенал – лондонці виграли шалений спаринг з 8 голами

Позиції лівого захисника і центрхава є пріоритетними для Арсенала у літнє міжсезоння. "Каноніри" полювали на універсального Лісандро Мартінеса, однак лідер Аякса схиляється до переходу в МЮ. Зінченко здається лондонцям цілком гідною і дешевшою альтернативою. Якщо за Мартінеса просять 40 млн фунтів, то легіонера Ман Сіті оцінюють у 25 млн.

Нагадаємо, цього літа Арсеналу вже вдалося підписати одного гравця "містян" – нападник Габріел Жезус переїхав у Лондон за 44 млн фунтів.

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