Челсі зупинив грозу українців камбеком з 0:2 – Мудрик запам'ятався лише жовтою і жахливими ударами
Астон Вілла та Челсі закривали суботню програму 35-го туру АПЛ 2023/24. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Михайло Мудрик зберіг місце в старті після жахіття проти Арсенала і сподівався не повторити долю своїх земляків. Астон Вілла у четвертому турі поспіль грала проти команди українця. Встояв лише Брентфорд Ярмолюка, а от Арсенал Зінченка і Борнмут Забарного програли. Челсі також поступився бірмінгемцям у грі першого кола. Оптимізму лондонцям додавало повернення головної зірки – Коула Палмера.
Все пішло шкереберть вже на 4-й хвилині. Дінь прострілив на Макгінна, який залишився абсолютно неприкритим у серці карного майданчика. Капітан Вілли бив неточно, але Кукурелья люб'язно підправив м'яч у власні ворота.
Ніколя Джексон зістриг кольорове волосся, а разом з тим міг позбутися і статусу клоуна у завершенні моментів. Форвард Челсі отримав закидання від Кайседо та незвично холоднокровно розібрався з Мартінесом. Радість гостей скасував VAR – офсайд.
Перший "легальний" удар лондонців завдав Мудрик. Михайло змістився з флангу, але вліпив високо над воротами. Джексон взявся за старе. Простріл Мудрика перехопили, проте атака пішла другим темпом. Кукурелья ідеально навісив на лису голову Ніколя, від якої м'яч полетів у стійку.
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Натомість Астон Вілла була вбивчо ефективною. На 42-й хвилині Морган Роджерс показав суперникам, що таке більярдний удар – 2:0. Упродовж атаки сталися два рикошети від бідового Кукурельї.
Мудрик дарма наважився на ще один удар і закрутив десь у бік кутового прапорця. Почеттіно міг знімати ледь не половину команди, але в перерві обійшовся без замін. Емері ж провів дві вимушені. Тілеманс зламався ще в середині першого тайму, а воротар Дібу Мартінес таки зійшов під час відпочинку. Вийшов Робін Ольсен.
Друга половина стартувала зі сутичок. Мадуеке огризнувся на Пау Торреса, а Дуглас Луїс почубився з Кайседо. Латиноамериканцям виписали по жовтій.
Челсі все перевернув завдяки правому флангу. Дуглас провалився під жорстким пресингом, і Мадуеке низовим ударом пробив Ольсена – 2:1. Вілла продовжила затискатись на своїй половині і пропустила ще раз. На 81-й хвилині Мадуеке додав до свого активу асист на Галлахера. Капітан Челсі розкішно закрутив у дев'ятку.
Мудрик хотів підтримати агресію партнерів, але заробив лише жовту. Українець зійшов з поля під час хвилі пізніх замін Почеттіно. Михайло отримав від SofaScore оцінку 6,8 – третя найгірша серед польових Челсі...
Палмер мав виривати перемогу для "синіх", якби на 90+4 не програв дуель Ольсену після помилки Дієго Карлоса. Дісасі навіть забив, але VAR знову був не на боці Челсі – повтор показав фол в атаці.
Нічия залишила Челсі на дев'ятому місці. Вілла на четвертій сходинці та має 7 очок переваги над Тоттенхемом, але "шпори" зіграли на три тури менше. Вся боротьба за зону ЛЧ ще попереду.
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