Астон Вілла та Челсі закривали суботню програму 35-го туру АПЛ 2023/24. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Михайло Мудрик зберіг місце в старті після жахіття проти Арсенала і сподівався не повторити долю своїх земляків. Астон Вілла у четвертому турі поспіль грала проти команди українця. Встояв лише Брентфорд Ярмолюка, а от Арсенал Зінченка і Борнмут Забарного програли. Челсі також поступився бірмінгемцям у грі першого кола. Оптимізму лондонцям додавало повернення головної зірки – Коула Палмера.

Все пішло шкереберть вже на 4-й хвилині. Дінь прострілив на Макгінна, який залишився абсолютно неприкритим у серці карного майданчика. Капітан Вілли бив неточно, але Кукурелья люб'язно підправив м'яч у власні ворота.

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Ніколя Джексон зістриг кольорове волосся, а разом з тим міг позбутися і статусу клоуна у завершенні моментів. Форвард Челсі отримав закидання від Кайседо та незвично холоднокровно розібрався з Мартінесом. Радість гостей скасував VAR – офсайд.

Перший "легальний" удар лондонців завдав Мудрик. Михайло змістився з флангу, але вліпив високо над воротами. Джексон взявся за старе. Простріл Мудрика перехопили, проте атака пішла другим темпом. Кукурелья ідеально навісив на лису голову Ніколя, від якої м'яч полетів у стійку.

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Натомість Астон Вілла була вбивчо ефективною. На 42-й хвилині Морган Роджерс показав суперникам, що таке більярдний удар – 2:0. Упродовж атаки сталися два рикошети від бідового Кукурельї.

Мудрик дарма наважився на ще один удар і закрутив десь у бік кутового прапорця. Почеттіно міг знімати ледь не половину команди, але в перерві обійшовся без замін. Емері ж провів дві вимушені. Тілеманс зламався ще в середині першого тайму, а воротар Дібу Мартінес таки зійшов під час відпочинку. Вийшов Робін Ольсен.

Друга половина стартувала зі сутичок. Мадуеке огризнувся на Пау Торреса, а Дуглас Луїс почубився з Кайседо. Латиноамериканцям виписали по жовтій.

До слова, вже 28 квітня відбудеться лондонське дербі – Арсенал зіграє на полі Тоттенхема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "канонірів" оцінюють коефіцієнтом 1,73, а "шпор" – 4,56. Нічия – 4,28. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,53, а на відповідний тотал менше – за 2,6.

Челсі все перевернув завдяки правому флангу. Дуглас провалився під жорстким пресингом, і Мадуеке низовим ударом пробив Ольсена – 2:1. Вілла продовжила затискатись на своїй половині і пропустила ще раз. На 81-й хвилині Мадуеке додав до свого активу асист на Галлахера. Капітан Челсі розкішно закрутив у дев'ятку.

Мудрик хотів підтримати агресію партнерів, але заробив лише жовту. Українець зійшов з поля під час хвилі пізніх замін Почеттіно. Михайло отримав від SofaScore оцінку 6,8 – третя найгірша серед польових Челсі...

Палмер мав виривати перемогу для "синіх", якби на 90+4 не програв дуель Ольсену після помилки Дієго Карлоса. Дісасі навіть забив, але VAR знову був не на боці Челсі – повтор показав фол в атаці.

Нічия залишила Челсі на дев'ятому місці. Вілла на четвертій сходинці та має 7 очок переваги над Тоттенхемом, але "шпори" зіграли на три тури менше. Вся боротьба за зону ЛЧ ще попереду.

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