"Справа в тому, що Брентфорд – неймовірно наполегливий, а Байєр – загальмував та відверто "пасе задніх". Незважаючи на те, що у Мудрика була мрія грати в Лізі чемпіонів і він мав бажання виступати саме за Байєр, дуже наполегливим залишається саме Брентфорд. Англійський клуб дуже серйозно опрацьовує варіант з Мудриком.

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Якщо два тижні тому Михайло сказав, що вдячний за запрошення від Брентфорда, але схиляється до іншого клубу, то зараз він серйозно готовий розглянути цю пропозицію. Як він сам сказав, "з часом витягнути цю команду до Ліги чемпіонів". Наразі переговорний процес триває. Сказати, що питання по Мудрику закрили, – не можна", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, сага з переходом Мудрика у Байєр триває вже декілька місяців. Брентфорд одним з перших запропонував за українця 20 млн євро, однак Михайло хотів спробувати свої сили у леверкузенському клубі.

Він погодив перехід до табору "фармацевтів" – було визначено термін контракту і суму компенсації Шахтарю. Однак згодом "гірники" вирішили підзаробити на трансфері, намагаючись продати свою зірку дорожче.

Мудрик навіть відмовив Ювентусу та Мілану, запевняючи, що хоче виступати лише за Байєр, проте фінальна стадія переговорів з німцями застопорилась.

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