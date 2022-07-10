Справжнім вибухом стала сьогоднішня звістка від журналіста Ертана Сюзгюна про повернення Андрія Ярмоленка в Динамо. Переважно турецькі ЗМІ видають бажане за дійсне, однак не цього разу.

Ярмоленко повернеться в Динамо, – журналіст

Telegram-канал "Бомбардир" підтвердив потенційний трансфер капітана збірної України в київський клуб. За інформацією джерела, 32-річний футболіст вже встиг поспілкуватися з головним тренером "біло-синіх" Мірчею Луческу. Румунський наставник запевнив Андрія, що хоче бачити його в Динамо.

Однак це не єдина пропозиція, яка нині є у Андрія – раніше про інтерес до Ярмоленка заявляли у Фулхемі. Також українцем цікавились декілька європейських клубів, був інтерес з чемпіонату Туреччини, а також бажання запросити Андрія у Аль-Айн висловив Сергій Ребров.

Останні 4 сезони Ярмоленко провів у Вест Хемі (85 матчів, 12 голів, 7 асистів), який покинув у статусі вільного агента. За Динамо Андрій виступав з 2006 по 2017 роки. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

Куди перейде Ярмоленко? Слово за Шаблієм