Віце-президент Металіста Євген Красніков, який планує розпочати співпрацю зі "спортклубівцями", розповів про майбутні локації своєї нової команди.

"Це питання краще поставити виконавчому директору Андрію Русолу. Але план такий: збори у Словенії, базуватись у Словаччині, а грати в Ужгороді.

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Плюс є момент, що команди УПЛ, які грають у єврокубках, матчі між собою можуть грати в іншій країні", – сказав Красніков у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, дніпряни перебувають на порозі перебудови через неминучий перехід Ігора Йовічевіча у Шахтар. За інформацією ЗМІ, наставник Металіста Олександр Кучер вже приєднався до СК Дніпро-1 у Словенії. Яка доля чекає на харків'ян – наразі невідомо.

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