Віце-президент Металіста Євген Красніков підтвердив, що невдовзі може отримати посаду в СК Дніпро-1.

"Тривають переговори. Я розмовляв з генеральним директором дніпрян Андрієм Русолом. Розглядалося кілька варіантів.

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Можливо, що я, Кучер і кілька футболістів на якийсь час перейдемо СК Дніпро-1, а у зворотному напрямку підуть кілька гравців дніпрян. Це робиться для того, щоб покращити результати СК Дніпро-1 у єврокубках", – розповів Красніков в ефірі програми Денисов Time.

Окрім того, функціонер зазначив, що бізнесмен Олександр Ярославський продовжує спонсорувати харківський клуб, але не проти, якщо Металіст буде заробляти на орендах і продажу футболістів.

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