Один із лідерів Другої ліги може не зіграти в новому сезоні
Війна російських окупантів на території України ставить під загрозу існування багатьох футбольних клубів.
Балкани можуть стати черговою футбольною жертвою війни, повідомляє Sport Аrena. Шансів побачити колектив із Одеської області в новому сезоні майже немає.
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Раніше президент ПФЛ Олександр Каденко розповів, що новий футбольний сезон під егідою організації стартує наприкінці серпня чи на початку вересня. Матчі планують проводити у центральних та західних регіонах країни. Загальна кількість учасників – 16 клубів у Першій лізі та 16 у Другій лізі.
До слова, Балкани були одним із лідерів Другої ліги. Першу половину сезону 2021/22 команда завершила на четвертому місці турнірної таблиці Групи Б. Відставання від лідера складало 6 очок.
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