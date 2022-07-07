Балкани можуть стати черговою футбольною жертвою війни, повідомляє Sport Аrena. Шансів побачити колектив із Одеської області в новому сезоні майже немає.

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Раніше президент ПФЛ Олександр Каденко розповів, що новий футбольний сезон під егідою організації стартує наприкінці серпня чи на початку вересня. Матчі планують проводити у центральних та західних регіонах країни. Загальна кількість учасників – 16 клубів у Першій лізі та 16 у Другій лізі.

До слова, Балкани були одним із лідерів Другої ліги. Першу половину сезону 2021/22 команда завершила на четвертому місці турнірної таблиці Групи Б. Відставання від лідера складало 6 очок.

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