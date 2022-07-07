Молдовський легіонер Вереса Михаїл Гечев розповів про рішення приєднатися до "червоно-чорних" під час війни.

"Коли почалась війна – я поїхав додому із думкою, що обов'язково повернусь. Що б там не трапилось. Скучив за командою. Прийняв для себе рішення повернутись, допомогти команді і продовжити свою футбольну кар'єру в Україні.

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Весь цей час я спілкувався з партнерами по команді, завжди були на зв'язку. Тобто, я знав про ситуацію в Україні, сам слідкував за новинами. Якщо вам якась людина скаже, що нічого не боїться, то вона мабуть лукавить. Звісно що я боявся повертатися, але їхав сюди із усвідомленням того, що тут відбувається.

Щодо своєї форми... Одразу як повернувся додому, почав тренуватись із своєю колишньою командою (Сфинтул Георге, – прим.). В чемпіонаті Молдови залишалось 10 матчів, я зіграв їх всі.

У Вересі готовий грати, тренуватись і доводити, що гідний місця в стартовому складі. Не має значення, на якій позиції мене бачить тренер – я готовий. Все залежить від мене", – цитує Гечева офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, контракт Михаїла з українцями чиннний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 225 тисяч євро.

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