Бразильський вінгер СК Дніпро-1 Феліпе Пірес наступний сезон проведе у Портімоненсе, повідомляє O Jogo.

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27-річний вінгер виступатиме за португальську команду на правах оренди.

Нагадаємо, Пірес перейшов в СК Дніпро-1 у лютому 2022 року за 1 млн євро з Морейренсе, однак через початок повномасштабної війни так і не зіграв за дніпрян жодного матчу. У березні вирушив в оренду у нідерландський Ден Гааг, за який провів 9 поєдинків та відзначився одним голом. Його контракт з українцями чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

До слова, Портімоненсе минулий сезон завершив на 11-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Португалії.

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