Третій за силою дивізіон ризикує стати найменшим за складом учасників за свою історію.

Війна внесла корективи у всі дивізіони чемпіонату України. Не стала винятком і Друга ліга. За словами президента ПФЛ Олександра Каденка, станом на сьогодні бажання виступати у новому сезоні виявили лише 12 клубів.

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Причин у цього одразу декілька. У когось після початку повномасштабної агресії Росії виникли проблеми з фінансами, а хтось опинився на тимчасово окупованій території. Окрім того, ціла низка друголігових команд планує спробувати свої сили у Першій лізі.

Офіційний сайт УАФ підтвердив, що вирішив взяти паузу у виступах на професійному рівні один з лідерів Другої ліги – київський Лівий берег. З різних причин вирішив призупинити свою участь у чемпіонаті і Миколаїв. Вінницька Нива перервала співпрацю з головним тренером Ігорем Леоновим та його помічником Mихайлом Старостяком – клуб відкинув всі амбіції і хоче просто втриматися на плаву. Схожа ситуація і з чернівецькою Буковиною – у її складі у новому сезоні виступатимуть переважно вихованці місцевого футболу.

Серед хороших новин – дебют на професіональному рівні двох представників першості ААФУ. Йдеться про Ниву з Бузової (Київщина) та ФК ВАСТ з Mиколаєва.

Нагадаємо, минулого сезону у Другій лізі виступала 31 команда. Старт нового сезону на всіх рівнях заплановано на 23 серпня.

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