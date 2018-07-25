Футбол 24: новини футболу - останні футбольні новини сьогодні, все про футбол на сайті football24.ua

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Україна

Динамо мінімально переграло Ворсклу

20:50 2719
Україна

Шахтар впевнено обіграв новачка УПЛ Десну

21:00 721
Інтерв’ю

"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018

19:40 2756
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Прогнози

26.07 Товариські матчі Ювентус 02:00 Баварія
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26.07 Товариські матчі Борусія Дортмунд 03:00 Бенфіка
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26.07 Товариські матчі Манчестер Сіті 03:00 Ліверпуль
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26.07 Товариські матчі Рома 05:00 Тоттенхем
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26.07 Товариські матчі Мілан 06:00 Манчестер Юнайтед
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26.07 Товариські матчі Атлетіко 14:30 Арсенал
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26.07 Ліга Європи 2018/19 Тобол 16:00 Пюнік
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26.07 Ліга Європи 2018/19 Уфа 17:00 Домжале
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26.07 Ліга Європи 2018/19 Вентспілс 17:45 Бордо
:
26.07 Ліга Європи 2018/19 Віторул 18:00 Вітесс
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Рейтинг прогнозистів

позиція / користувач бали матчі
1 Микола Вінярський 66 5
2 jabin 64 4
3 Роман Федевич 59 4
4 Scorpions Viktor 59 4
5 Віталій Галінський 59 4
6 Ростислав Базан 59 4
7 Вадим Оніпко 59 4
8 Олександр 59 4
9 Валентин Оборський 57 4
10 Serg Timchuk 57 4
Рейтинг вказано за останніх 7 днів
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