Віталій Миколенко і брати Суркіси / Фото з відкритих джерел

Товариський поєдинок Динамо проти Евертона відбудеться 29 липня, повідомляє The Bobble.

Динамо підтвердило товариський матч з Антверпеном – відома дата і час спарингу перед стартом в Лізі чемпіонів

Спаринг пройде у Ліверпулі на стадіоні Гудісон-Парк. Початок зустрічі о 21:45. До слова, вже традиційно для матчів Динамо зустріч матиме благодійний характер – всі зібрані кошти передадуть у фонд підтримки України.

Нагадаємо, 20 липня Динамо зіграє з Фенербахче у 2-му раунді кваліфікації найпрестижнішого євротурніру, а 27 липня у Стамбулі відбудеться матч-відповідь.

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