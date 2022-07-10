Далеко не всі українські клуби оговталися і готові відновити виступи на професіональному рівні.

Волинь, Краматорськ, Олімпік, Ужгород, Поділля та Вікторія не зможуть взяти участь у наступному розіграші Першої ліги, стверджує Футбол NEWS. Останні двоє вже офіційно повідомили про своє рішення, як і Агробізнес.

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Очікується, що Першу лігу поділять на 2 групи по 8 команд. Попередній склад учасників сформований наступним чином, але можуть бути зміни.

Група А: Діназ (Вишгород), Епіцентр (Дунаївці), Нива (Тернопіль), Мункач (Мукачево), Прикарпаття (Івано-Франківськ), СК Полтава, Карпати (Львів), Полісся (Житомир).

Група Б: Металург (Запоріжжя), ВПК-Агро (Вишневе), Оболонь (Київ), Гірник-Спорт (Горішні Плавні), ФСК Маріуполь, Кремінь (Кременчук), Скорук (Нікопольський район), ЛНЗ (Черкаси).

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