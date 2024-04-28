У матчі 11-го туру МЛС Інтер Маямі на виїзді знищив Нью-Інгленд Революшн (4:1). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 11-й тур

Нью-Інгленд Революшн – Інтер Маямі – 1:4

Голи: Чанкалай, 1 – Мессі, 32, 67, Кремаскі, 83, Суарес, 89

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У черговому турі МЛС Інтер Маямі в гостях розгромив Нью-Інгленд Революшн. Господарі шокували "чапель" вже на 1-й хвилині – голкіпер вийшов далеко з воріт і Чанкалай з гострого кута перекинув сферу через нього. Відігратись вдалось лише в середині тайму: Мессі отримав передачу у штрафний і з району одинадцятиметрової позначки прошив кіпера.

По перерві аргентинець у схожому стилі оформив дубль. Наприкінці матчу Ліонель долучився до ще двох голів, асистуючи Кремаскі та Суаресу. Чергова перемога, яка принесла Інтеру 21 очко і закріпила на вершині Східної конференції. Нью-Інгленд Революшн безнадійно останній.

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