Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий повідомив, що у новому сезоні глядачі зможуть насолоджуватися лише матчами чемпіонату України.

"Проведення матчу за Суперкубок України не планується. Ми вирішили скасувати у наступному сезоні цей матч.

Суперкубок України-2022 не буде розіграний

Кубок України теж не розігруватиметься. Більше мені про це нічого сказати", — сказав Дикий у коментарі "Футбол NEWS".

До слова, попередній розіграш Кубка України був недограний через війну. Проведення турніру було зупинене на стадії чвертьфіналів, в яких мали зіграти: Металіст – Зоря, Олександрія – Динамо, Львів – Шахтар та СК Дніпро-1 – Ворскла.

Нагадаємо, чинним володарем трофея залишається Динамо, яке стало переможцем турніру в сезоні 2020/21.

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