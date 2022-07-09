– На вашу думку, чи вдасться в Україні провести повноцінний чемпіонат?

– Зробити це буде непросто з багатьох причин і вони всі відомі. Проте подяка УАФ, Прем'єр-лізі та президентам клубів за те, що вони навіть у такий непростий час думають про футбол і роблять все, щоб гра номер один у світі повернулася на наші стадіони. Вважаю, що колегіально вдасться вирішити якщо не всі, то багато питань, щоби чемпіонат стартував. Потрібно грати, адже попереду і єврокубкові матчі та поєдинки збірної України в Лізі націй. А без практики показати свій високий рівень на міжнародній арені буде дуже складно.

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– Чи може майбутній сезон стати найбільш непередбачуваним за часи незалежності?

– Звісно, ​​ще жоден сезон не проводився за таких умов. Такі зараз наші реалії. Дуже важливо знайти регіони, де було б найбільш комфортно та безпечно учасникам змагань.

А щодо вашого питання, то вже зараз, коли до запланованого старту ще понад місяць, відбуваються великі зміни в командах. Зокрема, з України виїхало багато легіонерів. Найбільше постраждає Шахтар. І навпаки, плюс для тих клубів, хто раніше робив ставку на своїх вихованців чи взагалі українських виконавців. У таких умовах Динамо матиме перевагу, оскільки його склад збалансований та практично не змінився. Киян наразі можна назвати головними фаворитами майбутнього сезону.

– Наскільки сильно впаде рівень УПЛ у зв'язку із нинішньою ситуацією в країні?

– Поза сумнівом, він впаде, оскільки якісних легіонерів нам не вистачатиме, і їх в Україну найближчим часом навряд чи заманиш. Поряд із такими виконавцями швидше розвивається і молодь. Але водночас це дорога і для інших молодих гравців, які через високу конкуренцію не мали змоги заявити про себе. Нам треба набратися терпіння. Перша частина чемпіонату буде вкрай складною, оскільки йтиме так зване притирання, але, впевнений, скоро все стане на свої місця, ми переможемо російську агресію, і глядачі знову почнуть заповнювати трибуни українських стадіонів, – сказав Єзерський у коментарі Команда№1.

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