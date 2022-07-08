Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв не втримався від коментування фотографії народного депутата Миколи Тищенка зі зброєю та іншим приладдям для військових.

"Ось наші депутати, відморозки с*ка. Скажіть хтось Миколі, що в нього дуже класний автомат, і нам тут такі потрібні.

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Але якщо він хоче стрельнути кудись, крім своєї ноги, то його ремінь не треба заправляти під плитоноску. Це ж йо**ний сором", – написав Алієв у своєму Instagram, вказавши на помилки Тищенка в користуванні.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в України уродженець російського Хабаровська Алієв пішов у тероборону Києва, а згодом вступив до лав ЗСУ.

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