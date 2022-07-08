Німецький Бохум є головним фаворитом на підписання українського оборонця Івана Ордеця, повідомляє vfl-magazin.

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Зазначається, що захисник московського Динамо може змінити клубну прописку на правах оренди завдяки правилу ФІФА. Ще одним претендентом на Івана був швейцарський Базель. Додамо, що Бохум посів 13 місце у Бундеслізі минулого сезону.

Зауважимо, що за три місяці війни Ордець жодним чином не висловив свою позицію. У його соцмережах за цей час з'явилося лише два дописи. Обидва ще наприкінці лютого. Перший – про те, що Іван нібито "усім серцем з Україною". Другий – про жахіття у його рідній Волновасі. При цьому жодного слова про окупантів та про Росію як винуватців кровопролиття. Хоча Ордець перестав потрапляти до складу московського Динамо, але це не завадило йому гучно відсвяткувати завершення сезону.

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