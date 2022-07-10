– У 2014 році Шахтарю довелося покинути Донецьк, ваше рідне місто, через війну на Донбасі. Згадайте, будь ласка, ці події восьмирічної давнини.

– Я дуже добре це пам'ятаю. Все було дуже дивно. Коли тільки почалися рухи на Донеччині, почали заходити війська, Шахтар одразу ж вивіз нас із міста. Тоді я був у складі Шахтаря-3. Нам сказали, що це ненадовго, що це все запобіжні заходи. Їхали начебто на чергові збори. І ось ми на цих зборах уже восьмий рік.

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– Хтось із ваших рідних та близьких залишився у Донецьку?

– Мої батьки виїхали з Донецька у грудні минулого року, незадовго до початку повномасштабної війни в Україні. Це було дуже вчасно. Як потім виявилось, пізніше мені було б дуже складно забрати їх звідти.

– А самі ви бували у Донецьку за останні вісім років?

– Так, бував. Я їздив кожні півроку-рік до 2019-го. Потім почався коронавірус, і туди перестали пускати. А до цього приїжджав і все бачив на власні очі. Дуже боляче, коли ти приїжджаєш і бачиш, як твоє рідне місто в'яне і перетворюється на якесь село.

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– Чи можете згадати події 24 лютого цього року? Де ви були того дня, якими були ваші перші думки та дії?

– Я був удома, на орендованій квартирі в Києві. Рано-вранці мене розбудила дружина і сказала, що за вікном щось відбувається, починається війна. А я їй не повірив і кажу: "Не буди мене, мені до 10 ранку на тренування". Десь протягом години вона не знаходила собі місця. Я в цей час вдавав, що сплю. Після цього я не витримав і вирішив дізнатись, що там відбувається. Вийшов на балкон і відразу почув знайомі звуки, які я періодично чув, коли приїжджав до батьків до Донецька. Я швидко все зрозумів, сказав дружині, що ми збираємось і їдемо відразу. Того ж дня ми приїхали до батьків дружини до Львова, де й перебуваємо досі, – розповів Гриценко в інтерв'ю FanDay.

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