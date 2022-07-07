Після року перерви вихованець киян знову виступатиме за клуб із Ковалівки. Смирний звично перейшов на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Зазначимо, що цей футболіст два сезони поспіль виступав за Колос. Кияни відпускали Смирного в оренду в цей клуб влітку 2019-го та 2020-го. Однак рік тому Динамо вирішило змінити маршрут. Євген півсезону відіграв за Чорноморець, а в січні приєднався до Зорі, за яку не мав можливості навіть дебютувати, адже чемпіонат не відновився.

До слова, в активі Смирного лише 7 матчів за першу команду Динамо. Найбільше він відіграв у складі Колоса – 44 поєдинки, в яких він забив 7 голів та віддав один асист.

Євген став черговим гравцем, який покинув Динамо у поточне трансферне вікно. Раніше в інші клуби перейшли Жерсон Родрігес, Ерік Рамірес, Фран Соль і Георгій Цітаішвілі. Очікується, що найближчим часом список "на вихід" поповниться новими прізвищами.

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