Наставник Реала планує залучити Вінісіуса Тобіаса до матчів у США, де "вершкові" зіграють кілька товариських поєдинків. Наразі 18-річний бразилець може грати тільки за Кастілью (молодіжну команду – прим.), бо в основній немає місць для гравців без паспорта громадянина ЄС.

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Однак незабаром ситуація зміниться – Вінісіус Жуніор, Мілітао і Родріго впродовж найближчих місяців отримають свої документи, то ж для Тобіаса з'явиться шанс дебютувати за першу команду Реала в офіційному матчі. Анчелотті дуже розраховує на Тобіаса у майбутньому і готовий дати йому ігрову практику в сезоні 2022/23. Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, Тобіас приєднався до Шахтаря у січні цього року з Інтернасьйонала за 6 млн євро, проте встиг зіграти тільки 6 товариських матчів. Після початку повномасштабної війни в Україні Реал орендував 18-річного правого захисника на сезон 2022/23. Нещодавно повідомлялося, що "вершкові" планують викупити бразильця в Шахтаря за 10 млн євро, а ще 10 "гірники" можуть отримати як бонуси.

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