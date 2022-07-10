"Точно будуть Тотовицький, Ракицький. Інших повертають з оренд. Наскільки я знаю, на збори точно поїдуть Кащук, Кірюханцев, Очеретько, Криськів, Топалов, Вакула.

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Сікан повертається з Німеччини, буде конкурувати в нападі з Траоре. Це єдиний легіонер, який поки залишається, він щойно після важкої травми. А от Борячуку будуть шукати нову команду. Я чув, що його у списку на перші збори не буде", – сказав Бурбас у ефірі програми ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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